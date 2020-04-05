حارس "قضائي" على NMC.. بطلب من " أبوظبي التجاري "

تقدّم "أبوظبي التجاري" بطلب إلى المحكمة العليا في بريطانيا لتعيين حارس قضائي على شركة " NMC "، فيما دعت الشركة المقرضين إلى تأجيل المطالبة وتفعيل خطة للتعافي.

من جهة أخرى، طالب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لـ NMC "فيصل بلهول" الذي تسلم منصبه منذ أقل من أسبوعين، المقرضين بتأجيل المطالبة بمستحقاتهم، لمنح فريق الإدارة الجديد فترة كافية لإعداد خطة التعافي وتنفيذها.

وأضاف "بلهول" إن تمكين المقرضين من السيطرة على الشركة سينتج عنه الكثير من الآثار السلبية سواء للشركة أو للدائنين، مؤكداً على الالتزام بالشفافية والعدالة في سداد المقرضين واسترداد الأموال المستخدمة لأغراض لا تخص الشركة، وملاحقة المتورطين في هذه الانتهاكات قانونياً.

وقام مجلس الإدارة بتعيين PWC مستشاراً لشؤون السيولة والعمليات التشغيلية، وبنك Moelis & co مستشارا ماليا مستقل لتحديد مقدار ديون المجموعة وإعادة هيكلتها.

9 شركات منكشفة على إن إم سي

أفصحت مجموعة من الشركات الإماراتية، عن انكشافها على مجموعة إن إم سي هيلث الصحية المتعثرة، وشركاتها التابعة التي تتضمن الإمارات للصرافة وفينابلر.

وأعلنت نحو 9 شركات عن انكشافها على مجموعة الخدمات الصحية وشركاتها التابعة، وأكدت بعض الشركات أنها تجري محادثات في الوقت حالي للتأكد من القدرة المالية لشركة إن إم سي.

وجاء "بنك أبوظبي التجاري" في المركز الأول بانكشاف قيمته 3.6 مليار دولار، فيما بلغت قيمة انكشاف "دبي الإسلامي" و"نور بنك" 1.99 مليار درهم، ثم "مصرف عجمان" 152 مليون درهم.

وبلغ حجم انكشاف "غلوبال فارما" التابعة لدبي للاستثمار، بنحو 2.4 مليون درهم، ثم انكشافات محدودة "لإعمار مولز" 2.5 مليون درهم، و"بنك المشرق" 503 آلاف درهم، فيما بلغ انكشاف "أرامكس" 335 ألف درهم، وأخيرا "إعمار العقارية" 167 ألف درهم.