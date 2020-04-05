رئيس "إن إم سي" الجديد يحذر البنوك من فرض وصايتها على الشركة

حذر فيصل بلهول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لشركة «إن إم سي هيلث»، المقرضين من فرض وصايتهم على الشركة التي تعاني من أزمات مالية.

ودعا بلهول المقرضين إلى التحلي بالصبر، وتأجيل المطالبة بالديون المستحقة مؤقتاً؛ لتمكين فريق الإدارة الجديد من إعداد وتفعيل خطة التعافي التي ستعود بقيمة أفضل على جميع الأطراف المعنية، وفقاً لجريدة الخليج.

وأضاف أن "تمكين المقرضين من السيطرة على الشركة ووضعها تحت الوصاية؛ سينتج عنه الكثير من الآثار السلبية، سواء بالنسبة للشركة أو لمقرضيها، ففضلاً عن زعزعة استقرار الأعمال التشغيلية لمجموعة «إن إم سي» وفرض ضغوط إضافية على سيولتها وتقليص القيمة لجميع المقرضين، ستعود هذه الخطوة بأضرار لا تقتصر على مصالح المقرضين وحسب؛ بل إنها قد تؤدي إلى تعريض حياة الكثيرين للخطر في خضم أزمة «كوفيد-19» التي تواجه العالم أجمع.