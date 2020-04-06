أرامكو تعين مارك واينبرجر عضواً في مجلس إدارتها

أعلنت "أرامكو السعودية"، أمس، تعيين مارك واينبرجر عضواً مستقلاً في مجلس إدارتها خلفا لآندرو جولد.

ورحب ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو، نيابة عن المجلس، بمارك واينبرجر، معربا عن شكره وامتنانه لجولد على ما قدمه من جهود قيمة طوال مدة عضويته في المجلس.

وأعرب آندرو جولد عن سعادته بمشاركة مجلس إدارة "أرامكو السعودية" خلال المدة السابقة، وقال: "أود أن أتقدم بالشكر وأطيب التمنيات إلى زملائي أعضاء مجلس الإدارة الذين حظيت بشرف العمل معهم أكثر من ستة أعوام، ويشرفني أن أكون شاهدا على فترة التحول الحقيقية التي تمر بها أرامكو السعودية، متمنيا استمرار نجاحاتها في مرحلتها المقبلة".

من جهته، أبدى عضو مجلس إدارة "أرامكو السعودية" مارك واينبرجر سروره بالانضمام لمجلس إدارة الشركة، وقال: "يشرفني الانضمام لمجلس إدارة أرامكو السعودية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الشركة بما يواكبها من أحداث عالمية، وأتطلع إلى الإسهام مع المجلس في الإفادة القصوى من الفرص الواعدة المتاحة ومواجهة التحديات بما يعود بالقيمة المضافة لجميع مساهمي الشركة".

ويشغل واينبرجر حاليا عضوية مجلسي الإدارة لشركتي جونسون آند جونسون، وميت لايف، إضافة إلى عضويته في عدد من مجالس الأمناء، كمجلس الولايات المتحدة للأعمال الدولية، كما أنه مستشار أعلى في شركة ستون كانيون إندستريز هولدينجز، وجست كابيتال، وجي 100، والعديد من المنظمات المعنية بحوكمة الشركات وإيجاد القيمة على المدى الطويل.