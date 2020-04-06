عمومية "المراعي" تقر توزيع 850 مليون ريال على المساهمين عن 2019

أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المراعي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019، بـ 850 مليون ريال، بواقع 0.85 ريال (85 هللة) للسهم.

وأشار بيان الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما نوهت بأنه سيبدأ صرف الأرباح اعتبارا من يوم الأحد 13 أبريل 2020م، عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب).

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع، على القوائم المالية الموحدة للعام 2019، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

وكانت المراعي قد أعلنت يوم أمس عن ارتفاع الأرباح الفصلية للشركة بعد الزكاة والضريبة إلى 383 مليون ريال في الربع الأول من 2020، مقابل 336 مليون ريال في الربع الأول من 2019، بارتفاع 13.9%.

ومقارنة بأرباح الربع السابق، حققت المراعي ارتفاعا في أرباح الربع الأول بنسبة 22.7%، حيث كانت 311.9 مليون ريال.

وبلغت الأرباح التشغيلية لشركة المراعي بالربع الأول 512.8 مليون ريال، مقابل 486.3 مليون ريال في الربع الأول من 2019، بارتفاع 5.4%.