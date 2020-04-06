بلومبرغ: طيران الإمارات تجري محادثات قروض بمليارات الدولارات

كشفت وكالة بلومبرغ أن طيران الإمارات تجري محادثات بشأن الحصول على قروض بمليارات الدولارات، بعد أن تسبب انتشار فيروس كورونا بتعطيل حركة الطيران العالمية.

وأضافت الوكالة أن طيران الإمارات تتواصل مع عدد من البنوك المحلية والدولية بشأن هذه القروض، مشيرة إلى أن الشركة قد تنظر بقروض ثنائية والتي قد تتم بشرائح أصغر من القروض المجمعة.

يشار إلى أن حكومة دبي كانت قد أعلنت عن دعم مالي لطيران الإمارات من خلال ضخ رأسمال جديد.

وكان مصدران مطلعان ذكرا أول أمس السبت، أن طيران الإمارات تعتزم استئناف عملياتها على مراحل بدءا من أول مايو، وذلك بعد أن علقت رحلات الركاب في مارس.

أوقفت الإمارات الرحلات الجوية للركاب لأسبوعين حتى الثامن من إبريل لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لكن بعض الناقلات تسير رحلات للأجانب.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات، الخميس الماضي، إن الناقلة ستستأنف الرحلات الجوية تدريجيا مع رفع القيود على السفر والعمليات المرتبطة به، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقالت المصادر إن طيران الإمارات، وهي من كبرى شركات الطيران في العالم التي تسير رحلات طويلة، تضع تصوراً ينطوي على تمكنها من استئناف العمليات على مراحل بدءا من أول مايو، لكنها أشارت إلى أن ذلك قد يتغير.