رئيس تبريد للعربية: صفقة إعمار تجعلنا بالمرتبة الثانية

قال رئيس مجلس إدارة شركة تبريد خالد عبد الله القبيسي، في مقابلة مع قناة "العربية"، عبر الهاتف، إن تنفيذ الصفقة مع إعمار العقارية مهمة جدا في مشوار تبريد الذي بدأ قبل 22 سنة، خاصة أن سوق دبي يعتبر أكبر سوق للتبريد في الإمارات.

وأعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية مع شركة "إعمار العقارية"، تستحوذ بموجبها الأولى على حصة تبلغ 80% من نشاط "إعمار" لتبريد منطقة وسط مدينة دبي مقابل 2.48 مليار درهم، على أن تحتفظ "إعمار" بنسبة 20% ضمن إطار شراكة طويلة الأمد مع "تبريد".

وأضاف "تبريد كانت قبل تنفيذ صفقة إعمار في المرتبة الرابعة عربيا، وبعد تنفيذ الصفقة أصبحنا في المرتبة الثانية، وسنواصل تعزيز وجودنا بمدينة دبي في المستقبل".

وحول دوافع تنفيذ الصفقة حاليا خاصة في ظل تأثير فيروس كورونا على الأعمال في المنطقة والعالم قال القبيسي "لأن الصفقة قائمة سواء بوجود الأزمة أو عدم وجودها، لأن نظام تبريد المناطق وأعماله قوية، والتعاقدات تكون طويلة الأمد سواء مدفوعة في حال الاستخدام أو عدمه، وفي حال عدم الاستخدام يتم دفع 85% من التكلفة، والأماكن المتعاقد عليها يتم تبريدها للجمهور سواء كانت مفتوحة للجمهور أو لا".

وأشار إلى أن تبريد توصلت إلى قيمة الصفقة بعد مناقصة دولية قامت بها إعمار تمكنت تبريد من خلالها عبر إمكانياتها المالية والتقنية من التفوق على جميع المشاركين، من حيث العرض التقني والسعري بما يخفض التكلفة على زبائن إعمار.

وتعتبر منطقة "وسط مدينة دبي" أحد أبرز المشاريع الضخمة التي طورتها شركة "إعمار العقارية" في قلب إمارة دبي، وتضم مجموعة من أشهر المعالم والوجهات، من بينها برج خليفة، أطول مبنى في العالم، ودبي مول، وجهة التسوّق والترفيه الأكثر زيارةً في العالم، ونافورة دبي ودبي أوبرا وغيرها من المشاريع السكنية والتجارية ووجهات الضيافة. سيزود هذا الامتياز الحصري طويل الأمد ما يصل إلى 235,000 طن تبريد إلى أبرز المشاريع والوجهات في إمارة دبي من خلال أكبر منظومة للطاقة المتكاملة ذات الكفاءة العالية في العالم.

وتقوم منظومة التبريد المذكورة حالياً بتأمين طاقة قدرها 150,000 طن تبريد من خلال شبكة توزيع المياه المُبردة التي تنتجها ثلاث محطات تبريد مترابطة تم بناؤها بالفعل، بالإضافة إلى محطة رابعة قيد الإنشاء وفقاً لأعلى المواصفات الدولية.

وعقب إتمام هذه الاتفاقية، فإن الطاقة الإنتاجية لـ "تبريد" في إمارة دبي ستصل إلى 278,801 طن تبريد، وهو ما سيرفع إجمالي طاقتها الإنتاجية بنسبة 12.6% إلى 1,338,602 طن تبريد من خلال 83 محطة لتبريد المناطق. وتعتبر الاتفاقية نقطة تحول كبيرة في تاريخ شركة "تبريد"، بما يعكس القدرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركة في ضمان استدامة نموها وتعزيز حضورها بوصفها من شركات تبريد المناطق الرائدة عالمياً، والشريك المُفضل لخدمات التبريد للمشاريع البارزة على مستوى المنطقة والعالم.

وستضم محفظة عملاء "تبريد" عقب هذه الاتفاقية مجموعةً من المشاريع البارزة، من بينها برج خليفة ودبي مول ودبي أوبرا ومترو دبي وسوق أبوظبي العالمي وأبراج الاتحاد وجزيرة ياس ومبنى الدار والمركز التجاري العالمي - أبوظبي، إلى جانب كلٍ من مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وجامع الشيخ زايد الكبير ومرفأ البحرين المالي وواحة مسقط للمعرفة ومشروع جبل عمر بمدينة مكة المكرمة في السعودية.