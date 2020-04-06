عمومية "إسمنت الجنوبية" تقر توزيع 315 مليون ريال عن النصف الثاني من 2019

أقرت الجمعية العمومية لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية اليوم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2019 بقيمة 315 مليون ريال بواقع 2,25 ريال للسهم أي بنسبة 22% من رأسمال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأحد 19 أبريل 2020م.

ووفقا لبيان الشركة على "تداول" تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2019م، والبالغة قيمتها 175 مليون ريال بواقع (1,25) ريال للسهم أي بنسبة (12,5%) من رأسمال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم.

إلى ذلك، تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2020م