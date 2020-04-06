كورونا يدفع "دبنهامز" لطلب الحماية من الدائنين

تقدمت سلسلة متاجر دبنهامز Debenhams، بطلب للحصول على الوصاية الإدارية، للحماية من الدائنين وفق القوانين البريطانية، وذلك لتفادي التصفية، في ظل إغلاق بعض متاجرها الـ 142 في بريطانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وكانت دبنهامز شرعت قبل سنة بإجراءات التصفية، بعد أن سقطت تحت سيطرة الدائنين بإدارة " FTI Consulting " بعد رفضها عرض الملياردير Mike Ashley للاستحواذ عليها في اللحظة الأخيرة. واستمر عمل المتاجر خلال هذه الفترة دون تغيير.

وتشمل لائحة الدائنين بنك Barclays و Bank of Ireland Group إضافة إلى مجموعة من صناديق التحوط، الذين يسعون لحماية استثماراتهم في عملية لإعادة هيكلة ديون بقيمة 720 مليون جنيه.

وكانت سلسلة متاجر دبنهامز البريطانية قد أعلنت في أكتوبر 2018 عزمها إغلاق ثلث متاجرها، وهو أكثر بكثير مما سبق وأعلنته، في ضربة جديدة لقطاع التجزئة الذي يواجه منافسة شرسة من المتاجر الإلكترونية.

ومتاجر دبنهامز من كبرى متاجر التجزئة البريطانية التي وقعت ضحية للمنافسة الشرسة عبر الإنترنت والضرائب المتزايدة وانكماش ميزانيات الأسر، وهي أشياء تأتي وسط عدم اليقين الذي كان يواجه مسيرة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، ثم جاءت أزمة الركود والقلق من مستقبل الخروج، حتى تصاعدت التحديات في ذروتها بتفشي كورونا في المملكة المتحدة.