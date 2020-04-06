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إغلاق مصانع السيارات يكلفها 100 مليار دولار بنهاية الشهر

المصدر: دبي - العربية.نت
مصنعو السيارات يفقدون 100 مليار دولار بنهاية أبريل
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تشير التوقعات إلى أن إغلاق مصانع السيارات في أوروبا وأميركا الشمالية، ستؤدي إلى خسارة الشركات أكثر من 100 مليار دولار من إيراداتها، إذا ما ظلت المصانع مغلقة حتى نهاية الشهر.

وقد تصل خسائر المبيعات في أوروبا إلى 2.6 مليون سيارة، بقيمة تصل إلى 66 مليار يورو، فيما تفقد أميركا الشمالية مبيعات بنحو مليوني سيارة بقيمة تبلغ 52 مليار دولار، وذلك إذا ما ظلت تلك المصانع مغلقة حتى نهاية الشهر الجاري.

وأعلن ايان هينري الذي يمتلك مؤسسة بحثية مختصة بصناعة السيارات عن تلك التوقعات، مشيرا إلى أن كل أسبوع إضافي تغلق فيه مصانع السيارات في أوروبا، يعني خسارة تبلغ 8 مليارات يورو من الإيرادات، فيما تبلغ الخسائر في أميركا الشمالية نحو 7.5 مليار دولار.

ولم تعلن أغلب شركات السيارات في العالم عن موعد عودة فتح المصانع مرة أخرى. وقال إيان لصحيفة فايننشال تايمز إنه لا يتوقع "عودة المصانع إلى حالتها الطبيعية قبل مايو".

كلمات دالّة

#أوروبا, #خسائر, #مصانع, #سيارات, #أميركا_الشمالية
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