هيئة المنافسة توافق على استحواذ سافكو على سابك الزراعية

أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، اليوم الاثنين، عن صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي لاستحواذ شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) على كامل حصص شركة (سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية) عن طريق زيادة رأسمال شركة سافكو من خلال إصدار أسهم لملاك شركة (سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية).

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الهيئة وافقت على اتفاقية بيع وشراء حصص مشروطة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وهي طرف ذو علاقة، والتي تمتلك 42.99% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة سافكو، لغرض شراء 100% من رأسمال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية.

وقالت الشركة إن الاتفاقية لاتزال خاضعة لموافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأسمال شركة سافكو وإصدار أسهم العوض لشركة سابك. وكذلك موافقة الجهات الرسمية المعنية بذلك والجمعية العامة غير العادية لشركة سافكو.