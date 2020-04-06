وظائف بديلة لسائقي "أوبر" مع انهيار الدخل 80%

قالت شركة أوبر تكنولوجيز اليوم الاثنين، إن تطبيقها سيدرج إعلانات للوظائف الشاغرة في قطاع التوصيل وإنتاج الغذاء والبقالة بحيث تتاح لسائقيها بالولايات المتحدة المتضررين من تراجع الطلب على سيارات الأجرة بسبب وباء فيروس كورونا.

موضوع يهمك أقرت الجمعية العمومية لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية اليوم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2019... عمومية "إسمنت الجنوبية" تقر توزيع 315 مليون ريال عن النصف الثاني من 2019 شركات

وأضافت أوبر في مدونة أنه سيكون بمقدور السائقين اعتبارا من اليوم العثور على قائمة بوظائف بشركات أخرى في قسم جديد من تطبيقهم.

وقالت إنها ستتواصل مع سائقيها المسجلين الذين يحملون رخصة تجارية ويزيد عددهم على 240 ألفا لتوصيلهم بشركات تقدم خدمات لوجستية من أجل فرص للتوظيف والتعاقد.

وقالت الشركة إن العرض الجديد يقتصر إلى الآن على الولايات المتحدة، لكنه جزء من مسعى عالمي. ولم تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت أوبر إنها ستدرج إعلانات وظائف لأكثر من 24 شركة، بينها ماكدونالدز وفيديكس ويونايتد بارسل سيرفيس وبيبسيكو وهيرتز جلوبال وسلسلة صيدليات والجرينز ومتاجر بقالة أميركية.

وتعاني خدمة استدعاء سيارات الأجرة انهيارا شبه كامل في ظل عزل مناطق واسعة بالولايات المتحدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال سائقون لرويترز إن دخلهم تراجع بما يصل إلى 80%. وقال كثيرون إنهم توقفوا عن العمل خشية الإصابة بالفيروس.