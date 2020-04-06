"إن إم سي" ترفض دعوات الحجز الإداري مع تصاعد أزمة الديون

تتصاعد أزمة شركة إن إم سي هيلث يوما بعد الآخر، إذ أعلنت شركة الرعاية الصحية عن رفضها لدعوات الحجز الإداري عليها، بعد أن كشفت البنوك الإماراتية عن انكشافها بأكثر من 2 مليار دولار على الشركة.

وبعد أن أعلن بنك دبي الإسلامي عن انكشاف على شركة إن إم سي، وشركاتها التابعة بنحو 541 مليون دولار، يواصل سهم البنك هبوطه في سوق دبي المالي، في ظل أن هذ الانكشاف يهدد نصف أرباحه السنوية، وفقا لبلومبيرغ. وهبطت أسهم بنك أبوظبي التجاري، بعد أن تقدم بطلب لوضع الشركة تحت الحراسة القضائية.

وقالت الشركة في بيان يوم الاثنين، إنها ستقاوم أي من هذه الخطوات.

وقال علي العدو رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار إن انكشاف الشركات المدرجة على NMC جاء من القطاع المصرفي وهناك 2.8 مليار دولار انكشاف على المصارف. التأثير على البنوك ستكون على أرباحها، فمثلا على بنك أبوظبي التجاري ودبي الإسلامي 40 إلى 60% من أرباحها السنوية ولكن مع كل ذلك نرى أن بعض البنوك تطالب تصفية أعمال NMC".

ويبلغ حجم انكشاف بنك أبوظبي التجاري على الشركة نحو 981 مليون دولار.

وقال رئيس بحوث الأسهم في شركة المتحدة جويسي ماثوي: "يبدو أن هذا الأمر سيكون له تأثيرات مؤلمة على البنوك". وأضاف أن هذا الأمر سيزيد من معاناة البنوك بجانب تأثرها من تراجع أسعار النفط وتراجع أسعار الأصول بجانب تبعات فيروس كورونا.

وأشار سيتي جروب في تقرير له، إلى أن أرباح 5 بنوك ستتأثر بنسبة 23% بسبب انكشافها على شركة إن إم سي.