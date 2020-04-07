المراعي تقر خطة توسع في قطاع الدواجن بـ275 مليون ريال

أكد مجلس إدارة شركة المراعي على سير عمليات الإنتاج بالشركة واستمرارية توفر منتجاتها بجودتها المعهودة للمستهلكين.

وذكرت المراعي في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أن مجلس الإدارة أقر خطةً طموحة للتوسع في قطاع الدواجن، حيث وافق على استثمارات رأسمالية بقيمة 275 مليون ريال لتوسعة مرافق الإنتاج والتصنيع الحالية.

ووافق مجلس الإدارة على المضي قدما بدراسة لتطوير مرافق لإنتاج أمهات الدواجن وذلك لتحقيق التكامل الرأسي لإمدادات الدواجن، حيث سجل قطاع الدواجن نتائج مالية مرضية خلال الربع الأول من العام الحالي وعلى مدى العامين الماضيين.

وستقوم إدارة المراعي بإجراء دراسة شاملة لتقييم توسعات إضافية محتملة في فئات الأغذية الأساسية والتي من شانها تعزيز سلاسل الإمداد الغذائي بالمملكة.