بعد خسارة عملهم.. ماذا تفعل "أوبر" بسائقيها؟

أطلقت شركة "أوبر" مركزاً للعمل (Uber Works) لمساعدة السائقين في العثور على وظائف بديلة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد عبر منصات الشركة المختلفة.

حيث يكافح العديد من السائقين في جميع أنحاء العالم، لتغطية نفقاتهم بالنظر إلى أن انتشار الفيروس تسبب في توقف شبه كلي للنقل في جميع أنحاء العالم.

ويأتي المركز الجديد بعد أن قلصت شركات خدمات النقل التشاركي مثل (أوبر) Uber و (ليفت) Lyft خدماتها في العديد من المدن في جميع أنحاء العالم.

وقالت أوبر: "نعلم أن هناك عددًا أقل من الرحلات المتاحة، وأنك تكسب أموالًا أقل في القيادة، ولهذا السبب نقدم لكم طريقة جديدة للعثور على عمل آخر سواء مع أوبر أو شركة أخرى".

ويتوفر العرض حاليًا في الولايات المتحدة فقط، وفي حال كنت سائقًا مسجلاً في أوبر، فإن بإمكانك اختيار التسجيل عبر تطبيق السائق ضمن خدمة توصيل الطعام (Uber Eats) أو خدمة نقل البضائع وتسليمها (Uber Freight).

وتقول الشركة إنها شهدت ارتفاعًا كبيرًا في طلبات (Uber Eats) من المطاعم المستقلة منذ منتصف شهر مارس، وخاصةً في مدن مثل سياتل وسان فرانسيسكو، كما تبحث خدمة (Uber Freight) عن سائقين لديهم رخص قيادة تجارية للمساعدة في نقل الشحنات.

وفي حال لم تكن هذه الوظائف مناسبة لك، فإن الشركة تحاول أيضًا وصلك بوظائف أساسية أخرى مثل إنتاج المواد الغذائية والخدمات اللوجستية للمستودعات وخدمة العملاء في شيكاغو ودالاس وميامي.

وبالإضافة إلى ذلك، تشترك أوبر مع ما يقرب من 15 شركة مثل (PepsiCo) و (UPS) و (Domino) و (Shipt) و (CareGuide) و (McDonald) لتوفير الوظائف للسائقين في هذه الشركات، وكانت أوبر قد أطلقت (Uber Works) العام الماضي في شيكاغو بقدرة محدودة.

وبالرغم من أنه لا يوجد مركز عمل مخصص لبلدان أخرى، فإن الشركة تحاول بناء شراكات مع شركات التجارة الإلكترونية للسماح لسائقيها بتوصيل منتجات البقالة والطعام.

وتتشارك الشركة في المملكة المتحدة مع بائع التجزئة على الإنترنت (Ocado) لتوصيل المواد الغذائية، ووقعت في الهند اتفاقيات مع العديد من الشركات لتوصيل السلع الأساسية للناس، كما شاركت أوبر في جهود مماثلة في إسبانيا والبرازيل وأستراليا.