سامسونغ تتوقع ارتفاع أرباحها 3% بالربع الأول

قالت سامسونغ إلكترونكس، اليوم الثلاثاء، إن من المرجح أن تكون أرباحها للربع الأول من العام قد ارتفعت 3% على أساس سنوي، متخطية توقعات المحللين بقليل، حيث ساعدت مبيعات قوية للرقائق على تخفيف الأثر السلبي لجائحة فيروس كورونا على مبيعات الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون.



وقالت سامسونغ إن من المتوقع أن تبلغ أرباح التشغيل 6.4 تريليون وون (5.23 مليار دولار) للربع المنتهي في مارس، مقارنة مع 6.2 تريليون وون قبل عام ومثلها في تقديرات المحللين، بحسب رفينيتيف سمارت إستميت.



ومن المرجح أن تكون الإيرادات قد زادت 5% إلى 55 تريليون وون، تماشيا مع تقديرات بالغة 55.6 تريليون وون.