عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

سامسونغ تتوقع ارتفاع أرباحها 3% بالربع الأول

المصدر: سول - رويترز
رابط مختصر

قالت سامسونغ إلكترونكس، اليوم الثلاثاء، إن من المرجح أن تكون أرباحها للربع الأول من العام قد ارتفعت 3% على أساس سنوي، متخطية توقعات المحللين بقليل، حيث ساعدت مبيعات قوية للرقائق على تخفيف الأثر السلبي لجائحة فيروس كورونا على مبيعات الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون.

وقالت سامسونغ إن من المتوقع أن تبلغ أرباح التشغيل 6.4 تريليون وون (5.23 مليار دولار) للربع المنتهي في مارس، مقارنة مع 6.2 تريليون وون قبل عام ومثلها في تقديرات المحللين، بحسب رفينيتيف سمارت إستميت.

ومن المرجح أن تكون الإيرادات قد زادت 5% إلى 55 تريليون وون، تماشيا مع تقديرات بالغة 55.6 تريليون وون.

كلمات دالّة

#تقنية, #سامسونج, #شركات

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر