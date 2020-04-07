شركة أميركية تفجر مفاجأة: سنوفر لقاح لكورونا بهذا التوقيت

قالت شركة Inovio Pharmaceuticals، وهي شركة أميركية للتقنية الحيوية إنها ستبدأ تجربة لقاح محتمل ضد فيروس كورونا بعد تلقي موافقة الجهات التنظيمية بإجراء الاختبارات السريرية.

وأضافت الشركة المدرجة في سوق المال الأميركي أنها تلقت موافقة هيئة الغذاء والدواء على تجربة العقار الجديد لتصبح بذلك أول شركة في مجالها تتلقى موافقة السلطات على المضي قدما في تطوير اللقاح، بحسب ما ذكره "بيزنيس إنسايدر".

وتخطط الشركة لبدء التجارب على 40 شخصاً من المتطوعين في فيلاديلفيا بالإضافة إلى مدرسة الطب في بنسلفانيا ومدينة كنساس وميزوري في مركز الأبحاث الدوائية.

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وارتفع سهم الشركة نحو 9٪ في تعاملات الاثنين بعد إعلان الشركة عن بدء تجربة اللقاح المحتمل والذي قالت أيضا إنها تخطط لزيادة عدد الأشخاص الخاضعين للتجارب السريرية لنحو مليون شخص بنهاية العام الجاري.

ويحمل اللقاح الجديد اسم "INO-4800" وسيحصل كل مشارك في الاختبارات السريرية على جرعتين من اللقاح كل أربعة أسابيع.

وتتوقع الشركة أن تتعرف على نتائج اللقاح وتأثيره على المناعة وقدرته على التحصين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بحلول أواخر الصيف المقبل.

وأظهرت الدراسة الأولية التي قامت بها الشركة لتطوير اللقاح الجديد أن الجسم استجاب بتكوين أجسام مناعية قوية مضادة للفيروس القاتل.

وفي يناير الماضي حصلت الشركة على 9 ملايين دولار كمنحة من إحدى المؤسسات الأميركية لتطوير اللقاح بالإضافة إلى 5 ملايين دولار أخرى من مؤسسة بيل غيتس الخيرية وذلك من أجل الإسراع في إنتاج اللقاح في وقت كانت تشير به التوقعات أن إمكانية التوصل إلى إنتاج لقاح مضاد للفيروس ستتراوح ما بين عام وعام ونصف.