غولدن سكايز قد تشتري "الخطوط الماليزية" بـ2.5 مليار دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة غولدن سكايز فينتشرز شاهريل لمين، إن الشركة الخاصة قدمت عرضا قيمته 2.5 مليار دولار، للاستحواذ بالكامل على الشركة القابضة المالكة للخطوط الجوية الماليزية، وذلك بتمويل من بنك أوروبي.



وتقدمت الشركة، التي أنشأها مسؤولون سابقون في الخطوط الماليزية ومتخصصون في المجال من ذوي الخبرة، بالعرض قبل شهر في وقت بدأت فيه شركات الطيران في أنحاء العالم تتأثر بشدة من القيود التي فُرضت على السفر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



وقال لمين إنهم حصلوا على "نحو 2.5 مليار دولار من البنك. سيستغرق الأمر 3 أو 4 أشهر للحصول على تمويل طويل الأمد".



وأضافت الشركة أن لديها تعهداً من شركة استثمارات يابانية خاصة، بضخ أموال في شركة الطيران بشكل فوري من خلال اتفاق لتملك أسهم فيها.



لكنها رفضت الإفصاح عن الشركات الأخرى المشاركة، وقالت إنها تجري محادثات مع بنوك أجنبية أخرى وشركات استثمار خاصة للحصول على مزيد من التمويل.



وقدمت غولدن سكايز العرض لمورغان ستانلي الذي عينه صندوق خزانة الوطني الماليزي، وهو صندوق الثروة السيادي والمالك الوحيد للخطوط الجوية الماليزية.



ولم يرد مورغان ستانلي ولا خزانة بعد على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعليق.