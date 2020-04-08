ماذا قال العبار عن تأثير كورونا على مشاريع "إعمار"؟

نفى رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، محمد العبار، صحة تقارير زعمت أن "إعمار" أوقفت العمل في المشاريع الكبرى بسبب جائحة "كورونا"، واصفاً مروجي تلك المزاعم في هذا الوقت العصيب، بأنهم لا يملكون أي حس بما يجري.

وأوضح أن الأعمال تمضي في كل مشاريع الشركة، نافياً وقوع أي إصابة بالفيروس في أي من مواقع تلك المشاريع، مشيراً إلى أن إعمار، مثل معظم الشركات الكبرى، اتخذت إجراءات جذرية لخفض التكاليف لتوجيهها خلال الأزمة.

وكانت تقارير إعلامية نشرت أمس، ذكرت أن إعمار علقت العمل في جميع المشاريع الكبرى، بما في ذلك مشروع خور دبي.