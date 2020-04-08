بماذا صرحت "مكة للإنشاء" عن أرباحها وسط أزمة كورونا؟

أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن تأثر أنشطتها الرئيسية نتيجة الانخفاض في نسب الإشغال في الفندق والأبراج وكذلك الإغلاق المؤقت للمركز التجاري، وبالتالي تأثر إيراداتها وأرباحها للعام المالي 1442/1441هـ.



وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن ذلك نظراً لتأثر إيرادات الشركة بشكل مباشر من أنشطة الحج والعمرة والزيارة والقرارات الاحترازية للجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين، ولمواجهة انتشار فيروس كورونا، والمتمثلة في الإيقاف المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة وكذلك إيقاف العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملكة إضافة إلى إيقاف الرحلات الدولية والداخلية.



وبينت الشركة أنه في ظل عدم تحديد فترة العمل بهذه الإجراءات الاحترازية من قبل الجهات المختصة، فإنه يصعب على الشركة حالياً تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن هذا الإغلاق على أعمالها.



وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.