في هذه الدولة.. شركة توظف 45 ألف شخص بأسبوعين

أعلنت شركة تيسكو Tesco أنها ستدفع توزيعات خاصة لمساهميها بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني، في خطوة باتت نادرة بالنسبة للشركات، مع تفاقم تداعيات فيروس كورونا.

موضوع يهمك أكدت ندى أمين، محللة القطاع الاستهلاكي في قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، أن شركة المراعي، وشركات القطاع الغذائي... هيرمس: أداء قوي أمام "المراعي" بالربع الثاني 2020 اقتصاد

يأتي ذلك بعد أن حققت الشركة، التي تمتلك أكبر سلسلة سوبر ماركت في بريطاينا، ارتفاعا في إيراداتها 30% نتيجة قيام المتسوقين مطلع مارس بتخزين المنتجات خوفاً من الإغلاق التام نتيجة الفيروس.

وأوضحت Tesco أن الطلب قد استقر الآن لكن النفقات ارتفعت بعد توظيف 45 ألف شخص في الأسبوعين الأخيرين فقط، للمساعدة في التعامل مع الطلب وتغطية غياب الموظفين بسبب الفيروس.

وأشارت الشركة إلى أن التكاليف سترتفع بمقدار 650 مليون جنيه إسترليني إلى 925 مليون جنيه إسترليني نتيجة زيادة الأجور وارتفاع تكاليف تشغيل المتاجر.

هذا وتستفيد Tesco أيضًا من المساعدة الحكومية، بما في ذلك إعفاء لمدة عام من ضريبة الأملاك ما سيخفض فاتورتها بمقدار 585 مليون جنيه إسترليني.