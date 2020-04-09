"جبل عمر": أنشطتنا الرئيسية تأثرت بسبب إجراءات مواجهة "كورونا"

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن تأثر أنشطتها الرئيسية نتيجة الانخفاض الكبير في نسب الإشغال في فنادقها والإغلاق المؤقت لمراكزها التجارية بمشروع جبل عمر، إضافة إلى الإيقاف المؤقت لكافة أعمال التطوير بمشروع جبل عمر، بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان، على "تداول"، اليوم الخميس، إنه نتيجة لذلك، ستتأثر إيرادات وأرباح الشركة للعام 2020م، بينما يتعذر حالياً قياس إجمالي الأثر المالي الناتج عن تلك القرارات لعدم معرفة مدة العمل بالإجراءات الاحترازية.

وبشأن القرارات السامية الخاصة بدعم القطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية، قالت الشركة إنها ستقوم بتحديد قيمة الدعم المتوقع الحصول عليه، كما أنها ستعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديد آلية الدعم ومدى استحقاقه من عدمه، وستقوم الشركة لاحقاً بالإعلان عن أي تطورات جوهرية مستقبلية إن وجدت في حينه.

واتخذت السعودية قرارات وإجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا وحماية المواطنين والمقيمين والقادمين للزيارة والعمرة، تضمنت الإيقاف المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة وتعليق العمرة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى إيقاف الرحلات الدولية والداخلية، وأخيراً منع الدخول إلى أو الخروج من مدينة مكة المكرمة.