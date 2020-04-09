ملكية ريتش: 28% من إيجارات الصندوق تتأثر من إغلاق "ويست أفنيو"

قالت شركة ملكية للاستثمار، اليوم الخميس، إنها استلمت إفادة من المستأجر الرئيسي لعقار ويست أفنيو مول بأن نسبة الإيجارات للجزء الذي لم يتأثر بالإغلاق الكامل وهو، "الأسواق المركزية والصيدلية" تمثل ما نسبته 13% من إجمالي إيجارات ويست أفينيو.

وأضافت في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن الجزء المغلق يمثل حالياً من عقار ويست أفينيو ما نسبته 28% من إجمالي إيجارات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت الذي تقوم بإدارته.

وكنتيجة للقرارات التي اتخذتها الجهات المختصة بما في ذلك تمديد لفترة الحظر لتصبح 24 ساعة في اليوم في عدة مدن رئيسية في المملكة، فإن مدير الصندوق يؤكد أنه قام وسيقوم بكل ما من شأنه الحفاظ على مصالح مالكي وحدات الصندوق إلى الحد الذي تسمح به الأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية، والمبادئ القضائية والشرعية ذات العلاقة بمثل هذه الحالات.

وأوضح مدير الصندوق أنه لا يمكن تحديد الأثر الناتج عن ذلك في الوقت الحالي إلى حين انتهاء الأزمة الحالية. إلا أنه من المتوقع أن تتأثر أعمال الصندوق سلباً نتيجة لذلك. وسيقوم مدير الصندوق بالإعلان عن أي تطورات جوهرية ذات علاقة فور توفرها.