"الصحة" المصرية تعلق تصدير منتجات شركات الأدوية للخارج

أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية قرارًا بتعليق تصدير منتجات شركات الأدوية إلى الخارج.

يأتي هذا القرار بهدف توفير احتياجات السوق الداخلية لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك في ظل ما تمر به البلاد من أزمة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستحضرات الطبية ماجد جورج، في مقابلة مع "العربية" أن المكسب المادي للشركات لا يتصدر الأولويات في الفترة الحالية، إذ الالتزام الإنساني يفرض ضرورة تأمين الدواء للسوق المحلية، بالمقابل البحث عن السبل في المحافظة على التصدير لشركائنا في الخارج.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قد أصدرت قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية وأقنعة الوجه "كمامات" ومستلزمات الوقاية من العدوى لمدة 3 أشهر.

بالمقابل، نوه جورج بقرار سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، واصفا إياه بـ"القرار المهم".