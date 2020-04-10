ترمب: "يجب علينا إنقاذ شركات الطيران!"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إنه يجب إنقاذ شركات الطيران الأميركية، وإن إدارته تستعد لكي تقدم لهم خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية شروط منحة حجمها 32 مليار دولار لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا.



وقال الرئيس الجمهوري، في معرض إعادة نشر تغريدة مقال لمعلق على قناة فوكس نيوز عن إنقاذ قطاع الطيران: "ليس جيداً... لكن في هكذا وضع، يجب إنقاذ شركات الطيران!".