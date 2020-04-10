"أرامكو" تصدر أول شحنة نفطية لها من المنطقة المقسومة

كشفت "عمليات الخفجي المشتركة" عن قيام شركة "أرامكو لأعمال الخليج" - شركة تابعة لأرامكو السعودية - بتصدير الشحنة الأولى لها من الزيت الخام، عبر تحميل الناقلة "مونتي توليدو" بعد توقف الإنتاج 5 سنوات.

وذكرت عمليات الخفجي على حسابها بـ"تويتر"، أن رئيس اللجنة التشغيلية المشتركة، عازب القحطاني، أشرف من غرفة المراقبة المركزية على تحميل الناقلة "مونتي توليدو" الشحنة الأولى لشركة أرامكو لأعمال الخليج.

وكانت وزارة النفط الكويتية قد صدرت 4 و5 أبريل أول شحنة من نفط خام الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، عبر الناقلة الكويتية "دار سلوى".

وكان وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل، قد أعلن في وقت سابق، أن مؤسسة البترول الكویتیة من خلال الشركة الكویتیة لنفط الخلیج ستصدر أول شحنة من نفط خام الخفجي من العملیات المشتركة في المنطقة المقسومة بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات.

وقال إن كمیة الشحنة التي سیتم تحمیلھا تبلغ نحو ملیون برمیل وذلك على متن الناقلة العملاقة (دار سلوى) المملوكة لشركة ناقلات النفط الكویتیة ووجھتھا النھائیة ھي الأسواق الآسیویة.

وأكد أن تصدیر ھذه الشحنة یأتي تتویجا لجھود العاملین في القطاع النفطي والمسؤولین بحكومة دولة الكویت على مدى السنوات الماضیة لإعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة بین دولة الكویت والمملكة العربیة السعودیة.

ووقعت السعودية والكويت، في ديسمبر الماضي، اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج البترولي في الجانبين.