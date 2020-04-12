أوبر تستغني عن أتعابها لسائقيها و3 ملايين دولار أجور مرضية

أطلقت أوبر مبادرة توظف من خلالها أسطول السائقين الخاص بها لتوصيل الحاجات الضرورية في مدن معينة في الهند، ولن تفرض Uber أي عمولة على هذه الخدمة، حيث سيتم منح جميع الأموال المكتسبة للسائقين.

كما دفعت أمس 3 ملايين دولار أجوراً للسائقين وعمالِ التوصيل في أميركا.

وقامت شركة Uber بالتعاون مع مجموعة من البقالات و أسواق التجارة الإلكترونية في الهند المملوكة من قبل والمارت لتوظيف أسطول Uber لتوصيل الحاجات الضرورية في دلهي ومومباي وبنغالورو، والتي سيتم تمديدها إلى مدن أخرى.

ولن تفرض Uber أي عمولة على هذه الخدمة، وسيتم منح جميع الأموال المكتسبة من خلال عمليات التسليم هذه للسائقين.

وللقيام بتوصيل البقالة إلى الأشخاص العالقين في منازلهم أثناء إغلاق الهند المستمر لمدة 21 يومًا على إثر انتشار COVID-19، سيتم تزويد جميع السائقين المرتبطين بهذه الخدمة بالأقنعة والقفازات والمعقمات والتدريب المتخصص على السلامة.

وأتت هذه المبادرة بعد سلسلة من الانتقادات التي واجهتها الشركة بشأن الوعود التي أبرمتها بأن تدفع أجوراً للسائقين الذين لم يتمكنوا من العمل بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لكن السائقين يقولون إن أوبر كانت تغلق حساباتهم على التطبيق بعد سعيهم للحصول على أجر مرضي ، ثم تجاهلت أو رفضت مطالباتهم، ما أجبر الشركة أمس بدفع 3 ملايين دولار للسائقين وعمال التوصيل في الولايات المتحدة بموجب سياسة الأجور المرضية لفيروس كورونا.

وبحسب بزنس انسايدر فإن سياسة Uber الحالية لا تغطي السائقين الأكبر سناً أو أولئك الذين يعانون من ظروف صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، أو السائقين الذين ربما تعرضوا للمرض ولا يمكنهم الحصول على اختبار لتأكيد تعافيهم.