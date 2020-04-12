إيرادات أوراسكوم للتنمية تقفز 38% لـ4.7 مليار جنيه في 2019

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، ارتفاع إجمالي إيراداتها خلال العام 2019 بنسبة 38.8% إلى نحو 4.7 مليار جنيه، مقابل نحو 3.3 مليار جنيه خلال العام 2018 متجاوزة المستهدف عند 4 مليارات جنيه فقط.

ووفقاً لنتائج أعمال الشركة، فقد ارتفع مجمل الربح بنسبة 1.3% ليصل إلى 1.34 مليار جنيه خلال العام 2019 مقابل نحو 1.32 مليار جنيه خلال عام 2018 بنسبة زيادة طفيفة تبلغ نحو 1.5%. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 1.1% لتصل إلى 1.38 مليار جنيه مقابل نحو 1.36 مليار جنيه خلال عام 2018.

وأشارت نتائج الأعمال إلى ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 13.6% لتصل إلى 1.65 مليار جنيه مقابل نحو 1.45 مليار جنيه خلال عام 2018.

أيضاً، ارتفع صافي أرباح الفترة بشكل ملحوظ بنسبة 41.1% لتصل إلى 705.6 مليون جنيه خلال عام 2019 مقابل نحو 500.2 مليون جنيه خلال عام 2018، وارتفع هامش الربح ليصل بنسبة 15.1%.

وأرجعت الشركة تأثر هامش الأرباح إلى مصاريف التسويق والمبيعات لمشروع O West، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي واليورو، مما أثر أيضًا على هامش أرباح قطاع الفنادق خلال عام 2019.

ومع ذلك كان لارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار تأثير إيجابي على القوائم المالية حيث إن 80% من القروض بالعملة الأجنبية. فقد انخفض رصيد القروض بنسبة 22.5% ليصل إلى 3.3 مليار جنيه خلال عام 2019 مقابل 4.2 مليار جنيه خلال عام 2018.

وتمكنت المجموعة من تحقيق المزيد من المدخرات في تكاليف التمويل في الربع الأخير من عام 2019، حيث انخفضت مدفوعات الفوائد بنسبة 16.4% إلى 422.2 مليون جنيه خلال عام 2019 مقابل نحو 505.3 مليون جنيه خلال 2018. كما ارتفعت التدفقات النقدية من عمليات التشغيل بنسبة 48.8% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه مقابل 826 مليون جنيه في 2018.

وكانت نتائج أعمال الشركة عن العام 2018 تتضمن مساهمة فندقي رويال آزور وكلوب آزور ومجموعة تمويل التي تم بيعها في الربع الأخير من عام 2018. وبعد تطبيق استبعاد الأصول السابقة من إيرادات 2018، ستمثل الإيرادات خلال عام 2019 زيادة قدرها 53.8% لتصل إلى 4.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال عام 2018.

وارتفع صافي الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 13.2% من 1.2 مليار جنيه خلال عام 2018، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 612% ليصل إلى 705.6 مليون جنيه خلال العام 2019 مقابل نحو 437.7 مليون جنيه خلال عام 2018.