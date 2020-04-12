تركيا.. كورونا يهوي بصناعة السيارات 22%

قال اتحاد مصنعي السيارات في تركيا إن إنتاج السيارات هناك انخفض في مارس بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 103 آلاف و350 سيارة بعد توقفات بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد أن الصادرات تراجعت 30% إلى 83 ألفا و771 سيارة. وتابع أن إنتاج الربع الأول من السنة انخفض ستة بالمئة، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 14% بحسب ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

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وعلى مستوى عالمي، تشير التوقعات إلى أن إغلاق مصانع السيارات في أوروبا وأميركا الشمالية، ستؤدي إلى خسارة الشركات أكثر من 100 مليار دولار من إيراداتها، إذا ما ظلت المصانع مغلقة حتى نهاية شهر أبريل 2020.

وقد تصل خسائر المبيعات في أوروبا إلى 2.6 مليون سيارة، بقيمة تصل إلى 66 مليار يورو، فيما تفقد أميركا الشمالية مبيعات بنحو مليوني سيارة بقيمة تبلغ 52 مليار دولار، وذلك إذا ما ظلت تلك المصانع مغلقة حتى نهاية الشهر الجاري.

وأعلن ايان هينري الذي يمتلك مؤسسة بحثية مختصة بصناعة السيارات عن تلك التوقعات، مشيرا إلى أن كل أسبوع إضافي تغلق فيه مصانع السيارات في أوروبا، يعني خسارة تبلغ 8 مليارات يورو من الإيرادات، فيما تبلغ الخسائر في أميركا الشمالية نحو 7.5 مليار دولار.

ولم تعلن أغلب شركات السيارات في العالم عن موعد عودة فتح المصانع مرة أخرى. وقال إيان لصحيفة فايننشال تايمز إنه لا يتوقع "عودة المصانع إلى حالتها الطبيعية قبل مايو".