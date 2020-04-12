قصة NMC وديون بـ6.6 مليار دولار.. هكذا كانت البداية!

ككرة الثلج تكبر شيئا فشيئا قضية مجموعة المركز الطبي الجديد "NMC"، فالكيان الذي بدأ تأسيسه في عام 1975، لم يستغرق أكثر من 4 أشهر لتتكشف مخالفات مالية جسيمة كبدت أسهمها المدرجة في بورصة لندن خسائر عنيفة، منذ إعلان شركة "مادي ووترز" تقريرها عن أعمال NMC.

التقرير الذي صدر في 17 ديسمبر الماضي فجر مفاجآت ضخمة لم تستطع المجموعة الطبية الشهيرة في الإمارات السيطرة على تداعياته، وإن كانت قد نفته بالكامل في اليوم التالي مباشرة.

هذا النفي لم يصمد طويلا أمام الحقائق المالية التي أعلنتها الشركة الأميركية التي أسسها كارسون بلوك والمعروفة في الأسواق المالية بالإعلان عن تكوين مراكز بيع فى الأسهم على أساس أبحاث تجريها.

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جاء تقرير مادي ووترز في نحو 34 صفحة اطلعت عليها "العربية نت"، والتي شملت مخالفات مالية جسيمة وصفتها الشركة بـ"الأقرب إلى عمليات الاحتيال".

"لدينا شكوك جدية بشأن الوضع المالي للشركة، البيانات، بما في ذلك قيم الأصول، والرصيد النقدي ، والأرباح المسجلة، ومستويات الديون المسجلة. استثمرت الشركة في أصول كبيرة بتكاليف نجدها عالية جدًا، بما في ذلك من الأطراف التي نعتقد أنها تخضع فعليًا لسيطرة مشتركة. هذا السلوك، يثير مخاوف بشأن قيمة الأصول وسرقة أصول الشركة".

وذكر التقرير أن مجموعة NMC قامت في 2014، بتطوير مستشفى Royal Women بنحو 107.4 مليون دولار، وقيمة تكلفة المتر المربع للمستشفى على NMC بـ7700 آلاف دولار للتطوير، بينما تكلفة المتر المربع في السوق تتراوح بين 3000 و4000 دولار.

وتثير هذه التكلفة المرتفعة الشكوك حول شركة المقاولات التي أسند عليها التنفيذ، حيث اكتشفت "مادي ووترز" أن شركة Modular Concepts التي قامت بتطوير المستشفى مرتبطة بشكل غير مباشر بـرئيس مجلس الإدارة.

كمان أن مدير المشتريات في NMC ويدعى Pradeep Rai على صلة قرابة مع مؤسس الشركة الدكتور بي آر شيتي.

وذكرت مادي ووترز أن مدير سابق في NMC أكد أن Pradeep Rai هو المتحكم الفعلي في شركة المقاولات نيابة عن مالكها الأصلي شيتي.

كما أشارت التحقيقات إلى أن 80% من دخل Modular Concepts تأتي من مجموعة NMC فقط.

وتقول ماد ووترز "في مارس 2018، قامت شركة NMC بشراء 70% من Premier Care Home Medical and Health Care LLC بنحو 36.4 مليون دولار، ويبدو أيضًا أنه تم دفع مبالغ زائدة كبيرة، حيث تظهر نتائج محققينا أنها كانت شركة غير مهمة عند الشراء، ويعمل فيها ما يقرب من 10 موظفين، وأعربت مصادر متعددة في الصناعة ممن كانوا على دراية بالشركة عن دهشتها عند اطلاعهم على سعر الشراء".

وذكر تقرير مادي ووترز أن NMC ضخمت أرقام السيولة النقدية لديها على الرغم من ضعف التدفقات النقدية، وذلك حتى يتثنى لها التلاعب عبر زيادة المصروفات.

وأثبتت الشركة الأميركية أن NMC لديها مستويات سيولة منخفضة وفقا للوائح المالية التي تعلنها، حيث يتدنى العائد التي تحصل عليه من البنوك على هذه السيولة مقارنة بشركات أخرى في نفس السوق، ما يعني أن الشركة قامت بتضخيم مستويات السيولة لديها بالمخالفة للواقع.

كما قامت NMC بإعادة جدولة لديونها 3 مرات خلال سنوات، وبالتحديد في 2013 و2015، و2017، وكلفتها إعادة الجدولة نحو 12.8 مليون دولار، وارتفعت نسبة الفائدة من 3.9% إلى 5.7%.

وتعتقد مادي ووترز أن الديون المبلغ عنها لشركة NMC يتم التلاعب بها وتقليل قيمتها. وقالت "عبر اسم مستعار تواصلنا مع الشركة وسألنا عن الديون التي اعتبرناها غير دقيقة، وطالبنا بأجوبة، توقف فريق الشركة عن الإجابة".

وذكرت أن NMC قللت عمداً من ديونها بنحو 320 مليون دولار في السنة المالية 2018 من خلال عدم الإبلاغ عن عقود الإيجار المرتبطة باستحواذها على Aspen Healthcare، إلا أنها عادت في 2019 وقالت إنه كان خطأ حسابيا وتمت إضافتها.

وعلى الرغم من قيمة ديون NMC الكبيرة، والبالغة 6.6 مليار دولار، إلا أنها تبقى في النهاية قضية مالية بحتة، وضعف في نظام الحوكمة المطبق داخل الشركة، وقد قام رئيس مجلس الإدارة الجديد بالتأكيد على أنه لا تصفية لأعمال المجموعة.