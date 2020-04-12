مع كورونا شركات خليجية تكثف استثمارها بالزراعة

استثمرت شركة وفرة للاستثمار الدولي الكويتية أكثر من 100 مليون دولار في الشركة الإماراتية Pure Harvest للمزارع الذكية، إذ يعتبر هذا الاستثمار الأكبر في مجال تكنولوجيا الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موضوع يهمك أعلنت الإمارات الأحد أنها تدرس إعادة تقييم العلاقة مع بعض الدول التي ترفض استقبال العاملين في الدولة. وأوضح مصدر مسؤول... الإمارات تدرس تقييد العلاقة مع دول ترفض استقبال رعاياها الخليج العربي

وأكد غازي الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة وفرة للاستثمار الدولي، استثمار الشركة مبلغ 10 ملايين دولار مع التزامها بضخ حوالي 100 مليون دولار على مراحل، في شركة مزارع بيور هارفست سمارت الإماراتية الناشئة.

وأضاف الهاجري في مقابلة مع "العربية" أن هذا الاستثمار الرأسمالي، سيتبعه تمويل المزارع التابعة في المستقبل بدول الخليج أو في الدول العربية. وتوقع عائداً بنسبة 20% خلال 7 سنوات من هذا الاستثمار.

قال إن حصتنا تبلغ في بيور هارفست 20% بينما الشركة مقيمة بحوالي 50 مليون دولار.

وشرح أن الـ 90 مليون دولار ستكون عبارة عن تمويل على مراحل لمزارع جديدة، موضحاً أن التمويل سيكون لتلبية احتياجات تقنية الزراعة المتطورة وبناء المزارع.

وكانت دول الخليج قد منحت أولولية للموردين المحليين في المواد الغذائية والخضراوات والفواكة بعد تفشي جائحة كورونا وتأثر الاقتصاد العالمي.

وتعرف مزارع بيور هارفست سمارت، هي شركة ناشئة لديها مزارع تقدم منتجات عضوية تأسست عام 2017 وبدأت بإنتاج أول محصول لها في أكتوبر 2018.

من ناحية أخرى أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن استثمار 367 مليون درهم في أربع شركات في مجال تطوير التقنيات الزراعية وهي AeroFarms و Madar Farms و RNZ وRDI والتي ستنشئ مرافق للإنتاج ومراكز أبحاث وتطوير خاصة بالتقنيات الزراعية.