"تطبيق جديد" ينبهك في حال الاقتراب من فرد مصاب بكورونا!

تحالفت كل من شركة " آبل" وسامسونغ لإنشاء تكنولوجيا من شأنها تنبيه الأشخاص في حال اقتربوا من أفراد حاملين لفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يتم اعتماد التطبيق على كل من منصتي IOS التابعة لشركة APPLE بالإضافة إلى ANDRIOD في منتصف الشهر المقبل.

موضوع يهمك مازال فيروس كورونا المستجد ينهش القارة الأوروبية بما يقارب 75 ألف ضحية، 80% منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة... أوروبا بين براثن الوباء.. كورونا يخطف أكثر من 75 ألفاً العرب و العالم

ويعتمد التطبيق على معلومات من جهات صحية حكومية تمس أشخاصا أصيبوا بفيروس كورونا، ما قد يشكل انتهاكا للمعلومات الشخصية.

ومازال فيروس كورونا المستجد ينهش القارة الأوروبية بما يقارب 75 ألف ضحية، 80% منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأحد.

وتبقى إيطاليا في طليعة أكثر الدول تأثراً، مع 19468 وفاة، ثم إسبانيا مع 16972 وفاة، أما فرنسا فأحصت حتى الآن 13832 وفاة، والمملكة المتحدة 9875.

ففي انتكاسة مفاجئة، ارتفع عدد وفيات "كوفيد-19" في إيطاليا، السبت، بتسجيل 619 وفاة جديدة مقارنة بـ570 في اليوم السابق،

كما زاد عدد المصابين بالمرض بتسجيل 4696 حالة جديدة بعد أن كان العدد في اليوم السابق 3951، حيث شكل عدد الوفيات اليومي الأحدث، أكبر عدد في يوم منذ السادس من أبريل/نيسان، أما الزيادة في عدد الإصابات فهي الأكبر منذ الرابع من الشهر نفسه.

وتراجعت الأرقام عن ذروة وصلت إليها في أواخر مارس/آذار الماضي، لكن الأعداد اليومية لا تتراجع باستمرار مثلما كان يأمل الإيطاليون القابعون تحت إجراءات عزل مشددة منذ شهر.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في إيطاليا منذ ظهرت أول حالة هناك في 21 فبراير/شباط إلى 19468 وفقاً لبيانات وكالة الحماية المدنية، التي أضافت أن عدد الحالات المؤكدة المسجلة وصل إلى 152271.