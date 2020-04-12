"هيئة السوق" السعودية توافق على طرح "صندوق الجزيرة للصكوك" 

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة الجزيرة للأسواق المالية" على طرح وحدات "صندوق الجزيرة للصكوك" طرحاً عاماً.

وأوضحت الهيئة أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأكدت على ضرورة اطلاع المستثمر على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

وأشارت إلى أنه لا يجب أن ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.