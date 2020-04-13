التمويلات الموجهة للشركات الناشئة بالمنطقة تنمو 2%

زادت الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة ماجنيت.

وأظهر التقرير الذي اطلعت عليه العربية.نت، أن نحو 108 مشاريع ناشئة في المنطقة جذبت صفقات استثمارية قدرها 277 مليون دولار خلال تلك الفترة.

وأظهر التقرير أن الصفقات تراجعت في شهر مارس مع انتشار فيروس كورونا، وتوقع التقرير استمرار هذا التراجع خلال الأشهر المقبلة نتيجة تفشي الوباء.

ومثلت أكبر 5 صفقات نحو 60% من إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الناشئة في المنطقة.

وكانت أكبر صفقة تمويلية موجهة إلى شركة كيتوبي "Kitopi" لخدمات الطبخ، وقيمتها 60 مليون دولار، في المركز الثاني جاءت شركة فيزيتا المتخصصة في حجز المواعيد لدى الأطباء، بقيمة بلغت 40 مليون دولار.

وفي المركز الثالث جاءت شركة sellanycar المخصصة في تجارة السيارات التي جذبت 35 مليون دولار، ثم شركة nana التي جذبت 18 مليون دولار، ثم شركة Halan التي جذبت 15 مليون دولار.