الحارس القضائي يقيل مجلس إدارة NMC ويعين آخر جديداً

أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال أوروبا، الحارس القضائي المعين من قبل القضاء البريطاني على شركة NMC للرعاية الصحية، المدرجة في بورصة لندن والتي تقع في قلب أزمة طاحنة، عن إقالة مجلس إدارة الشركة الحالي وتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة إيلي شاهين، بحسب بيان صحافي اطلعت العربية.نت على نسخة منه.

ولدى شاهين خبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال المصارف والبنوك، والاستشارات الإدارية، وإعادة الهيكلة المالية للشركات في أوروبا والشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن مجلس إدارة الشركة السابق لم يعد يتمتع بأي صلاحيات تخوله اتخاذ القرارات بخصوص أعمال الشركة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، تم فرض الحراسة القضائية على شركة NMC من قبل القضاء البريطاني بعد التماس تقدم به بنك أبوظبي التجاري أكبر الدائنين لدى الشركة المثقلة بالديون.

وقال ريتشارد فليمينج، أحد الحراس القضائيين المعينين في البيان: "قمنا بتشكيل مجلس إدارة جديد يتمتع بخبرة كبيرة في إعادة هيكلة الشركات لتطوير معايير حوكمة أكثر قوةً لشركة إن إم سي للرعاية الصحية. وقد اجتمع المجلس لوضع تفاصيل منصة الحوكمة في المجموعة التي تدعم استقرار سير عمليات الشركة".