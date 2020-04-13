اللجين القابضة تعلن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية

أعلنت شركة اللجين القابضة عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة المنتهية في 13 ديسمبر الماضي، لأمر خارج عن إرادتها، حيث استلمت من المراجع الخارجي للشركة بريدا إلكترونيا بتاريخ 12 أبريل الجاري، يوكد عدم استلامه البيانات والمعلومات المطلوبة "Group Audit Instructions" والاستفسارات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة ناتبت 2019م من المراجع الخارجي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" (التابعة) حتى تاريخه.

وذكرت أنه لم يتمكن من إنهاء عملية المراجعة للبيانات المالية السنوية وإعداد القوائم المالية لشركة اللجين القابضة لعام 2019م في الموعد المتوقع مسبقاً في 13-4-2020م حسب ما ورد في الإعلان السابق للشركة.

وقالت إنه سيتم الإعلان عن النتائج المالية السنوية للشركة لعام 2019م فور الانتهاء من عمليات المراجعة بعد استلام المعلومات المطلوبة من المراجع الخارجي لشركة "ناتبت" في أقرب وقت ممكن.

وذكرت أنه سيتم تطبيق تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفق قواعد الإدراج المعلن عنها بتاريخ 25 مارس 2019م.