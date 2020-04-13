كيا موتورز تدرس وقف 3 مصانع بكوريا الجنوبية

قال مسؤول نقابي، إن شركة كيا موتورز أبلغت نقابتها في كوريا الجنوبية برغبتها في تعليق العمليات في 3 من مصانعها المحلية بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا على الصادرات إلى أوروبا، والولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن النقابة لم تقرر بعد إذا كانت ستوافق على الخطة التي ستعلق بموجبها العمليات بين 23 و29 أبريل الجاري، في ظل المفاوضات على الرواتب.

وقالت الشركة في بيان: "إن كيا موتورز تراجع حالياً تعليق بعض مصانعها في كوريا رداً على تراجع الطلب العالمي بسبب كورونا. ولكن لم يتخذ أي قرار بعد".

وأوقفت هيونداي موتور من جهتها، خط إنتاج عرباتها الرياضية من طراز توسان في أولسان، بجنوب شرق البلاد بين 13 و17 أبريل.

وعلقت هيونداي وكيا موتورز العمل في معظم مصانعهما خارج كوريا الجنوبية والصين مع انتشار فيروس كورونا بسرعة خارج آسيا.

وتؤثر القيود الحكومية على التنقل لإبطاء الانتشار على إنفاق المستهلكين في كل أنحاء العالم.

وهبطت صادرات كوريا الجنوبية في أول 10 أيام من أبريل 18.6% مقارنةً مع الفترة نفسها قبل عام وهو ما يقل كثيراً عن القفزة التي بلغت 20.8%، بين 1و10 أبريل الجاري.

وهبطت صادرات السيارات وقطع غيار السيارات في تلك الفترة 7.1% و31.8%، بالترتيب.