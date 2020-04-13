STC تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على "فودافون مصر" لـ3 أشهر

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي"، أنه تم تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع "مجموعة فودافون" بغرض الاستحواذ على حصة "فودافون" في شركة "فودافون مصر" والبالغة 55%، لمدة 90 يوماً ابتداءً من تاريخ اليوم.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن التمديد جاء نظراً للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحاجة إلى مزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة.

وأكدت أن الشركتين ستعملان خلال هذه الفترة على المضي قدماً في إجراءات الصفقة كما هو محدد في مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وكانت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، قد وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "مجموعة فودافون" بتاريخ 29 يناير 2020، بغرض الاستحواذ على حصة "فودافون" في شركة "فودافون مصر" والبالغة 55%.