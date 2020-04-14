العربية للطيران تنفي تعليق إطلاق شركتها في أبوظبي

ندد المتحدث الرسمي لشركة العربية للطيران بالتقارير، التي تحدثت عن طلب الشركة دعماً مالياً حكومياً في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً أن التقارير جاءت بغرض الاستهداف والمبالغة.



وأكد المتحدث أن إطلاق شركة العربية للطيران أبوظبي لا يزال قيد التنفيذ، وسيتم إطلاق الشركة حسب الخطط الموضوعة ومع تحسن وضع السوق.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد ذكرت في تقرير أن العربية للطيران طلبت دعماً حكومياً، وأنها علقت موعد إطلاق شركتها في أبوظبي.

وأضافت المصادر لوكالة بلومبرغ أن العربية للطيران تخطط لتأجيل إطلاق شركة طيران جديدة منخفضة التكلفة مع استمرار تفشي فيروس كورونا، الذي ألحق الضرر بصناعة الطيران.

وتعرضت الخطوط الجوية لإغلاق شبه كامل لم يسبق له مثيل للسفر حيث اجتاحت أزمة فيروس كورونا عبر القارات، وأغلقت الحكومات الحدود وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم.

ووفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي ، فإن 70% من سعة النقل العالمي معطلة ويمكن أن يخسر القطاع 61 مليار دولار في الربع الثاني وحده.

وقد وعدت طيران الإمارات، وهي أكبر شركة طيران في العالم للرحلات الطويلة، بدعم من حكومة دبي.

وتبحث شركات الطيران الأخرى عن دعم حكومي يشمل لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط القطرية.

وتدير العربية للطيران أعمالا متعددة المحاور ولها قواعد في المغرب ومصر وكذلك الشارقة. طلبت الشركة 120 طائرة ايرباص SE ذات الجسم الضيق بقيمة 14 مليار دولار في أواخر العام الماضي لمواكبة التوسع في جنوب شرق آسيا وإفريقيا.