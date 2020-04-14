رئيس معادن للعربية: نفضل الاحتفاظ بالنقد لمواجهة كورونا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "معادن" مساعد العوهلي، في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة تواجه في المرحلة الحالية تحديات وسط تراجع أسعار السلع.

وقال العوهلي: "نعمل للحفاظ على مستويات الإنتاج خاصة مع تحسن الأسعار"، مشيرا إلى أن أسعار الذهب تشهد ارتفاعا بسبب الظروف الحالية وأزمة كورونا، وهي مصدر أساسي لدخل الشركة.

وأفاد: "نفضل الاحتفاظ بالنقد في الوقت الحالي لمواجهة تداعيات كورونا"، لافتا إلى أن قرار توزيع الأرباح بيد حاملي الأسهم والمساهمين.

إلى ذلك، قال إنه من أولويات الشركة اليوم تعظيم الطاقة الإنتاجية للمصانع، مع الحفاظ على قاعدة تكلفة منخفضة لتعظيم الأرباح والتدفقات النقدية والحفاظ على استمرارية المشاريع الضخمة الرئيسية التي هي قيد التنفيذ وعدم تأثر جدول انتهائها.

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وهي ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها العوهلي، على أهمية الاحتفاظ بالنقد في الوقت الحالي، نظرا للظروف التي يمر بها العالم.

يأتي ذلك بعد أن أقر المساهمون عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

وذكر العوهلي أن حظر التجول الذي فرض في بعض المناطق في السعودية أثر على المشاريع الجديدة للشركة، مؤكدا أنه لا توجد لديها خطط لخفض النفقات الرأسمالية لمواجهة تأثير انتشار فيروس كورونا.