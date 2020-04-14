ساسكو تفوز بعقد لتوريد الوقود للأمن العام بـ 209 ملايين ريال

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، اليوم الثلاثاء، عن ترسية عقد لتوريد المحروقات ومشتقاتها مع الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها تسلمت اليوم خطابا يفيد بترسية العقد البالغ قيمته 209 ملايين ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وتقوم ساسكو، وفقا للعقد، بتأمين الخدمات البترولية وخدمات السيارات عن طريق مواقع الشركة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ توقيع العقد.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بدقة، وذلك نظراً لارتباطه بالمسحوبات الفعلية من المحروقات وخدمات السيارات، وسوف يظهر الأثر المالي خلال الربع الثاني من عام 2020.