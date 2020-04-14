سميح ساويرس للعربية: رفعنا حصتنا بشركة FTI لـ51%

قال رئيس شركة أوراسكوم للتنمية رجل الأعمال المصري، سميح ساويرس، في مقابلة مع "العربية"، إن الحكومة الألمانية طلبت من أوراسكوم للتنمية زيادة رأس المال بشركة FTI، مشيرا إلى أن حصته في الشركة ارتفعت من 33% إلى 51% ليصبح بذلك المساهم الرئيسي في شركة FTI، وقد تم تمويل زيادة رأسمال بتمويل ذاتي مباشر من ساويرس.

وردا على سؤال ما إذا كان قراره برفع رأسمال في شركة سياحية يعتبر "مجازفة" في ظل الظروف الراهنة وإقفال الفنادق والمرافق السياحية وشل الحركة الاقتصادية، قال :"الاستثمار الأمثل يتمثل باقتناص الفرص، علاقتي بالملاك الآخرين جيدة جدا، وبمجرد الانتهاء من هذه الأزمة ستعود الحركة السياحية وعودة الأمور إلى طبيعتها".

وتوقع ساويرس استعادة نشاط السياحة قبل الصيف في سويسرا وفي أوروبا بشكل عام كمرحلة أولية، بينما في الشرق الأوسط فلن تعود الحركة السياحية قبل الموسم الشتوي المقبل، بحسب وجهة نظره.

وكانت صحيفة " die welt " الألمانية، قد ذكرت أن رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، يسعى لتوسيع حصته المالية داخل شركة " FTI " العالمية والتى تعد ثالث أكبر شركة سياحة فى أوروبا، والتى يمتلك بها بالفعل ما يقرب من 33% منها.

يشار إلى أن مجموعة FTI أعلنت حالة طوارئ بسبب قيود السفر، وقامت بتعليق جميع الرحلات مؤقتًا، وطلبت من الدولة المساعدة.

وقالت الشركة، إنه تم وضع حزمة مالية لمعاونتها فى تخطي المرحلة الصعبة، حيث تشارك الحكومة الفيدرالية وولاية بافاريا والمساهمون فيها، لتأمين التمويل لمدة 12 شهراً.