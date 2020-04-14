سيرا: خفضنا النفقات ولدينا سيولة قوية لمواجهة كورونا

قالت مجموعة سيرا القابضة، اليوم الثلاثاء، إنها تشهد انخفاضاً حاداً في مستوى الطلب في قطاع السياحة والسفر، كما توقف الطلب تماماً في قطاع الحج والعمرة على خلفية التعليق المؤقت لتأشيرات الحج والعمرة، والقيود المفروضة حالياً على السفر في الداخل والخارج، بسبب فيروس كورونا.

وأضافت، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن المجموعة قامت بتنفيذ عدة سياسات لإدارة الوضع الحالي، كتقليل النفقات التشغيلية بما لا يؤثر على تنافسية الشركة على المدى الطويل وإعادة تقييم الميزانيات في قطاعات المجموعة.

وأكدت المجموعة أن لديها سيولة نقدية قوية ورصيد نقدي لتمويل العمليات لتقوية موقف الشركة التنافسي بعد انتهاء تطبيق السياسات الخاصة لمنع تفشي هذا الوباء، كما أنها ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الوضع الحالي، مما يعني إعادة تقييم نفقاتها الجارية باستمرار ومراقبة التكاليف، كما أنها تعمل بشكل وثيق مع الموردين (الفنادق وشركات الطيران) لضمان مساعدة عملاء المجموعة في حال رغبتهم بإجراء تغييرات في خطط سفرهم.

وأوضحت أنها سوف تستمر في مراقبة الوضع وإدارة الشركة بطريقة فعالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل الظروف الحالية، وفي ظل غياب المعلومات المؤكدة عن مدى تأثير تفشي الفيروس، وكيفية احتوائه بشكل نهائي؛ فإنه يصعب التنبؤ الكامل بالأثر المالي الناتج عن تفشي هذا الوباء في الوقت الحالي.