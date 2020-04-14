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عمومية "موبايلي" تقر إعادة تمويل مرابحة بـ7.6 مليار ريال

المصدر: العربية.نت
موبايلي السعودية
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أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، توقيع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.6 مليار ريال لمدة 7 سنوات مع مجموعة من البنوك السعودية من بينها بنك الرياض.

وأشارت إلى أن هناك مصلحة غير مباشرة بالاتفاقية لعضوين بمجلس الإدارة، هما عبدالله العيسى ومعتز العزاوي، حيث إن الأول يرأس مجلس إدارة بنك الرياض، والثاني هو عضو بمجلس إدارة البنك.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات.

كما وافقت الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، إلى جانب إقرار بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

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