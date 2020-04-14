ما مدى إقبال الشركات على عمليات الدفع الإلكتروني؟

أطلقت المجموعة المالية هيرميس بالشراكة مع شركة بيتابس العالمية المتخصصة في توفير حلول التكنولوجيا المالية شركة بيتابس مصر، لتقديم خدمات الدفع الرقمي، والتي ستقوم بإنشاء منصة تكنولوجية جديدة من نوعها لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية والرقمية لتلبية احتياجات شرائح متعددة من العملاء من ذوي الدخول المرتفعة والمتوسطة.

وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس فينانس ورئيس قطاع ترتيب وهيكلة الدين "هناك توسعات كبيرة جداً في الدفع غير النقدي بالسوق المصرية قبل تفشي أزمة كورونا بفترة طويلة وهناك لاعبون كبار في السوق المصري بهذا المجال وعلى رأسهم "فوري".

وأضاف حسونة "لدى السوق احتياجات كبيرة جداً لعمليات الدفع ولدينا منصة كاملة مسؤولة عن الخدمات الكالية غير المصرفية. بدأنا في 2015 بتأسيس شركة للتأجير التمويلي، تلاها الاستحواذ على أكبر شركة للتمويل متناهي الصغر، ومن ثم أنشأنا شركة بمجال التكنولوجيا المالية "فاليو" وتبعها الكثير من الشركات الأخرى".