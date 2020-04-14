ما هي الشركات التي ينطبق عليها تقسيط الضرائب في مصر؟

توقعت مصادر مطلعة، أن يصدر مجلس الوزراء المصري، قراراً خلال الأسبوع المقبل حول الصناعات التي ستستفيد من حزمة التوجيهات التي أصدرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي لمساندة الشركات والمنشآت المتضررة جراء تداعيات فيروس "كوفيد-19" المستجد.

وشملت حزمة الإجراءات، تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وكذلك تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.

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فيما تحفظت المصادر على تحديد القطاعات المتضررة التي من المرجح أن تكون مؤهلة للاستفادة من الإجراءات المذكورة أعلاه، لكنه أشار إلى احتمال أن تكون الإجراءات موجهة إلى قطاعات محددة.

ومن المنتظر أن يتصدر قطاعا السياحة والطيران قائمة القطاعات المتضررة من الأزمة، بعد أن توقف كلاهما عن العمل بشكل كامل جراء أزمة "كوفيد-19".

لكن وفقاً لنشرة "انتربرايز"، كان مصدر حكومي قد قال الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع أن تكون كل الشركات مؤهلة، نظرا لأن التباطؤ الاقتصادي الحالي قد مس جميع القطاعات. وذكرت المصادر أن ضريبة الدخل سيجري سدادها على ثلاثة أقساط متساوية في 30 أبريل و30 مايو و30 يونيو.

ومن المقرر أن يحدد مجلس الوزراء ما إذا كان سيتعين على الشركات التي تعمل بالقطاعات المتضررة التقدم بطلبات للاستفادة من تقسيط الضريبة أو أن القرار سيشملها تلقائيا. ولم يتحدد بعد ما إذا كان مجلس الوزراء سيقرر أن تكون الضريبة على 3 أقساط متساوية.

وفيما أكدت المصادر أن الشركات المستفيدة من هذه التيسيرات لن تخضع لغرامات أو فائدة أو رسوم أخرى على قيمة الضريبة، لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى مواصلة الحكومة إلزام الشركة بسداد المساهمة التكافلية والتي توجه لصالح قطاع الصحة وتكون بنسبة 25 من الألف من إجمالي الإيرادات وتخصص لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشددت المصادر على ضرورة التزام الشركات بسداد الضرائب الأخرى مثل ضريبة كسب العمل وضريبة القيمة المضافة.

فيما لم تتحدث المصادر عن أي جديد حول القرار الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي بشأن تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح لها بسداد الضريبة المستحقة على الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ضمن حزمة قرارات اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس "كوفيد-19".