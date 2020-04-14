منوتشين: أنجزنا ثلثي برنامج قروض لشركات صغيرة ومتوسطة

أعلن وزير المالية الأميركي ستيفن منوتشين، أن برنامج القروض الطارئة لإعانة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 والبالغة قيمته 350 مليار دولار أنجز بنسبة الثلثين تقريباً بعدما ضمنت الوزارة لغاية اليوم أكثر من 230 مليار دولار من القروض.

وإذ ذكر الوزير بأن تنفيذ هذا البرنامج بدأ قبل عشرة أيام فقط في الثالث من أبريل الجاري قال "لقد وزعنا وضمنا 230 مليار دولار من القروض عبر أكثر من 4600 مؤسسة إقراض مشاركة" في البرنامج.

وأضاف مخاطباً أصحاب الشركات المخولة الاستفادة من هذه المساعدات "إذا لم تحصل على قرضك حتى اليوم، فسيتم ذلك هذا الأسبوع"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكان الكونغرس خصص مبلغ 350 مليار دولار لمساعدة الشركات التي لديها 500 موظف أو أقل بشرط أن تبقي على موظفيها أو تعيد توظيف أولئك الذين سرحتهم بسبب كوفيد-19.

والبرنامج الذي وُضع سريعاً موضع التنفيذ واجه صعوبات بعدما تردّدت المصارف في بادئ الأمر في منح القروض للشركات - على الرغم من ضمان الدولة لهذه القروض - وذلك بسبب عدم توفر معلومات كافية.

وبموجب البرنامج يمكن للشركات التي يبلغ عدد موظفيها 500 موظف أو أقل التقدم بطلب للحصول على قرض مضمون من الحكومة الفيدرالية لتمكينها من دفع الرواتب أو سداد الإيجار لمدة ثمانية أسابيع.

ومع أن هذه القروض تمنحها بنوك خاصة إلا أنها مضمونة من الحكومة الفيدرالية التي ستعمد أيضاً إلى شطب دين كل شركة تمتنع عن تسريح أي موظف أو تعِد، بحلول 30 يونيو، توظيف أولئك الذين سرّحتهم من جرّاء تداعيات الوباء.

وقد طلب وزير المالية من الكونغرس رفد هذا البرنامج بمبلغ 250 مليار دولار إضافية، لكن طلبه يواجه حالياً طريقاً مسدوداً في الكابيتول حيث يسعى الديمقراطيون إلى توسيع نطاق الجهات المستفيدة من هذه القروض ليشمل المستشفيات.

ويرمي البرنامج إلى الحيلولة دون أن يصبح الموظفون عاطلين عن العمل أو أن يبقوا كذلك لفترة طويلة، وإلى تمكين الشركات من استئناف أنشطتها بمجرد رفع تدابير الحجر السارية لمكافحة الجائحة.

وأعلن منوتشين من جهة أخرى أن "80 مليون أميركي سيحصلون على تحويل مالي بحلول يوم الأربعاء"، في إشارة إلى أحد برامج حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أقرها الكونغرس بقيمة 2200 مليار دولار والذي ينص على تحويل أموال مباشرة إلى الأسر الأميركية لإعانتها في التصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الرئيس دونالد ترمب فإن العائلة المكونة من شخصين بالغين وطفلين ستحصل بموجب هذا البرنامج على ما مجموعه 3400 دولار.