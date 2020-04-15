أرامكو تجري محادثات مع البنوك لاقتراض 10 مليارات دولار

تجري شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، محادثات أولية مع بنوك لاقتراض نحو 10 مليارات دولار للمساعدة في تمويل استحواذها على حصة 70% في شركة سابك، بحسب ما أفادته ثلاثة مصادر لوكالة رويترز.



وكشف أحد المصادر أن أرامكو تتطلع للاقتراض بالدولار الأميركي لأنه أرخص من الريال من حيث أسعار الفائدة.

ومن بين البنوك المشاركة في المحادثات "إيتش اس بي سي" و"جي بي مورغان".

وكانت أرامكو قد وافقت العام الماضي على شراء الحصة المسيطرة في سابك من صندوق الاستثمارات العامة مقابل 69 مليارا و100 مليون دولار في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في صناعة البتروكيماويات.