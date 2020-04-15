خصم يصل لـ70% على تأمين المركبات بالسعودية

قال المتحدث الرسمي لقطاع التأمين في السعودية، عادل العيسى، في مقابلة مع "العربية"، إن أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق ومنع التجول ساهمت في انخفاض كبير في نسبة حوادث المركبات، ولكن في المقابل تعاني شركات التأمين من تراجع كبير في المبيعات، بدليل أن العديد من الشركات قد أعلنت عن تأثرها بالإجراءات المتخذة، وهذا ما سيؤثر حتما على أرباحها هذا العام.

موضوع يهمك مع إجراءات الحجر الصحي تنخفض معدلات قيادة السيارات وبالتالي تقل الحوادث، ويتوقع الخبراء أن تنعكس هذه الأرقام إيجاباً على... هل ستعيد شركات التأمين جزءاً من قيمة البوليصة لزبائنها؟ شركات

ونوه بأن شركات التأمين في المملكة تقدم خصومات تصل ما بين 60 إلى 70% على تأمين المركبات.

وفي حين أشار إلى مبادرة القطاع بالتبرع بـ68 مليون ريال للوقف الصحي بوزارة الصحة السعودية، لفت إلى عمليات اندماج قد تحدث بين شركات التأمين على المدى البعيد إذا استمرت الأزمة، تجنبا لخروجها نهائيا من السوق بسبب الخسائر التي تكبدتها.

إلى ذلك، تلزم مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA شركات التأمين منذ العام 2003 بموجب سياسة توزيع الفائض التأميني، بتوزيع 10% كحد أدنى من فائض أرباح شركات التأمين وإعادتها مباشرة إلى المؤمن لهم في حال عدم الاستفادة من البوليصة أو تقديم تخفيض مماثل عند تجديد العقد، على أن لا تزيد المطالبات السابقة عن 70% من قيمة البوليصة!