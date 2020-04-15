عمومية "أسمنت الشرقية" تقر توزيع أرباح بـ1.5 ريال للسهم

أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت المنطقة الشرقية، في اجتماعها أمس الثلاثاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2019، بواقع 1.5 ريال للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ولفتت إلى أنه سيتم توزيع الأرباح بتاريخ 27 أبريل الجاري.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية لعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.