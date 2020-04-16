آبل تطلق هاتفها iPhone SE الجديد بسعر رخيص

أعلنت شركة آبل عن هاتفها iPhone SE من الجيل الثاني، الذي يتميز بشاشة Retina HD مقاس 4.7 إنش، مع ميزة Touch ID التي توفر درجة من الأمان رائدة في مجالها.

يأتي iPhone SE بتصميم صغير الحجم أعيد ابتكاره قلباً وقالباً، وهو الآيفون الأقل سعراً، حيث يعمل iPhone SE الجديد بشريحة A13 Bionic التي صممتها آبل، وهي أسرع شريحة في هاتف ذكي حيث تمكّنه من التعامل مع أصعب المهام، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

يتميز iPhone SE أيضاً بأفضل نظام كاميرا واحدة والذي يفتح الطريق أمام مزايا التصوير الحوسبي، بما في ذلك نمط بورتريه، كما أنه مصمم ليتحمل العوامل الطبيعية مع مقاومة للغبار والماء.

يأتي iPhone SE بثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر، كما سيتوفر للطلب المسبق ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 17 أبريل، بسعر يبدأ من 1.699 درهم إماراتي فقط.



يتميز الهاتف الجديد بشريحة A13 Bionic التي تسمح بعمر بطارية مناسب، كما يتيح الهاتف التقاط صور مذهلة بنمط بورتريه وميزة HDR الذكية، وتسجيل فيديوهات رائعة مع صوت ستيريو، إلى جانب الاستمتاع بالألعاب وتصفح الويب بسرعات كبيرة، وقد صُممت بميزات الأمان الرائدة في مجالها التي ينتظرها منا عملاؤنا، ونحن نتشوق لوصول iPhone SE إلى أيدي العملاء.

صنع الهاتف الجديد من الألومنيوم المستخدم في مجال الطيران والفضاء بالإضافة إلى تصميم من الزجاج المتين مع واجهة أمامية سوداء بالكامل، وهو يتوفر بالألوان الأسود والأبيض و(PRODUCT RED)، ويظهر شعار آبل في وسط الجانب الخلفي الزجاجي الذي يصنع من خلال عملية مزج من سبع طبقات تساهم في دقة تدرج الألوان وتعتيمها وتوفر الثراء في عمق الألوان، مع شريط من الألومنيوم باللون نفسه. وهو مقاوم للماء والغبار ويقع ضمن تصنيف IP67، ما يعني أنه مقاوم للماء لغاية عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة.

تعمل شاشة Retina HD مقاس 4.7 إنش بتكنولوجيا True Tone على ضبط توازن اللون الأبيض لمطابقة الإضاءة المحيطة من أجل تجربة عرض طبيعية أشبه بالاطلاع على صفحات مطبوعة.

وتوفر شاشة Retina HD ذات مجموعة الألوان الكبيرة دقة في الألوان، وتدعم تشغيل محتوى Dolby Vision وHDR10. ويستفيد iPhone SE من ردود الفعل اللمسية لتنفيذ الإجراءات السريعة، مثل تحريك صور Live Photo، ومعاينة الرسائل، وإعادة ترتيب التطبيقات، والمزيد، بالإضافة إلى القوائم السياقية.

قدمت آبل شريحة A13 Bionic للمرة الأولى مع آيفون 11 وآيفون 11 برو وهي أسرع شريحة في هاتف ذكي وتوفر أداء بلا مثيل في كل المهام التي ينفذها iPhone SE. وتُعد شريحة A13 Bionic مثالية للتصوير والألعاب وتجارب الواقع المعزز، وهي تضفي السلاسة على جميع المهام.

سيتوفر الهاتف بسعة 64GB و128GB و256GB بالألوان الأسود والأبيض وPRODUCT RED بسعر يبدأ من 1.699 درهم إماراتي، كما يتوفر من خلال موزعي آبل المعتمدين وبعض شركات الاتصالات (قد تختلف الأسعار).

كما سيتوفر iPhone SE للطلب المسبق من apple.com وفي Apple Store ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 17 أبريل، وسيتوفر لدى موزعي آبل المعتمدين وبعض شركات الاتصالات يوم الجمعة الموافق 24 أبريل في الولايات المتحدة وأكثر من 40 بلداً ومنطقة أخرى.